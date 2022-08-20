تشيلسي يجهز عرضا للتعاقد مع ماجواير

ويقدم ماجواير مستويات باهتة منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد ، رغم اختياره قائدا للفريق، وتعرض لهجوم حاد من أنصار النادي التي وصفته بـ "الكارثي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن تشيلسي يضع ماجواير كخيار ثان حال فشل التعاقد مع ويسلي فوفانا لاعب ليستر سيتي.وكانت كافة التقارير تشير لاقتراب فوفانا من "البلوز" خلال الأيام القليلة الماضية، لكن المفاوضات تعقدت بعض الشيء في الفترة الماضية.وأوضح المصدر أن مان يونايتد يستهدف التعاقد مع الأمريكي كريستيان بوليسيتش من تشيلسي، بما قد يسهل حصول الأخير على خدمات ماجواير في صفقة تبادلية قبل نهاية آب الحالي.ويطالب عدد كبير من جماهير يونايتد باستبعاد ماجواير من التشكيلة الأساسية للفريق، وتجريده من شارة قيادة الفريق، بسبب سوء مستواه في الفترة الأخيرة.وتشير تقارير إنجليزية إلى أن الهولندي إريك تين هاج مدرب يونايتد، يدرس فكرة الإبقاء على ماجواير ضمن مقاعد بدلاء فريقه خلال الكلاسيكو المرتقب أمام ليفربول، يوم الاثنين المقبل.