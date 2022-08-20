كاسيميرو: لن أرد جميل الريال ولو عشت ألف حياة

وجاء وداع كاسيميرو، في نفس اليوم الذي توجه فيه إلى مانشستر لإجراء الفحص الطبي، كي يصبح لاعبا جديدا في اليونايتد.ومن المنتظر إقامة الوداع الرسمي للاعب، الاثنين في المدينة الرياضية لريال مدريد، وسط جميع الألقاب التي توج بها مع النادي الملكي.وكتب الدولي البرازيلي، اليوم السبت، عبر منصات التواصل الاجتماعي: "اختبرت أروع قصة على الإطلاق.. أتمنى العودة يوما ما إلى المكان الذي أعتبره بيتي".وواصل: "لا أستطيع رد الجميل إلى ريال مدريد وجمهوره، على كل ما فعلوه من أجلي، ولو عشت ألف حياة.. إلى الأبد.. إلى الأمام ريال مدريد!".وأرفق كاسيميرو بالتدوينة صورتين، يظهر فيهما وهو يودع ملعب سانتياجو برنابيو، خلال الاحتفال بآخر لقب لدوري أبطال أوروبا، مع زميليه في خط الوسط لوكا مودريتش وتوني كروس.