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رسميا.. ليستر سيتي يمدد عقد جيمي فاردي

رياضة

2022-08-20 | 07:00
رسميا.. ليستر سيتي يمدد عقد جيمي فاردي
160 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
قال نادي ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إنه مدد تعاقده مع مهاجمه المخضرم جيمي فاردي لعام واحد ليستمر سيتي الارتباط بين الطرفين حتى يونيو حزيران 2024.

وكانت بعض التقارير تحدثت عن إمكانية انتقال فاردي (35 عاما) إلى مانشستر يونايتد.
 
وكان فاردي انضم إلى ليستر سيتي قادما من فريق الهواة فليتوود تاون في 2012 وحاليا يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الفريق التاريخية برصيد 164 هدفا أحرزها في 387 مباراة في جميع المنافسات.
 
وقال فاردي عبر موقع ليستر سيتي على الإنترنت: "أنا بالتأكيد في غاية السعادة. لم أتردد مطلقا في التوقيع".
 
وأضاف، "القرار كان سهلا. لأنني موجود هنا منذ مدة طويلة لدرجة أنني أرى نفسي جزءا من الأثاث".
 
وأحرز فاردي 17 هدفا في جميع المنافسات في الموسم الماضي كما لعب دورا بارزا في فوز النادي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015/2016 وكذلك الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 2020/2021.
 
ولم يحق ليستر سيتي أي فوز في أول جولتين من الموسم الحالي للدوري الممتاز وسيلتقي مع ضيفه ساوثهامبتون في الجولة الثالثة في وقت لاحق اليوم السبت.

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