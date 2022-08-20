مؤقتاً.. أوساسونا يتصدر الدوري الإسباني
Alsumaria Tv
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تغلب أوساسونا على ضيفه قادش (2-0)، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع أوساسونا رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المسابقة، فيما يحتل قادش المركز الثامن عشر، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مباريات المرحلة.
وتقدم أوساسونا عن طريق إزيكيل أفيلا في الدقيقة 37 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف إنريكي جارسيا الهدف الثاني في الدقيقة 79.
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