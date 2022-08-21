الاحد.. مواجهات كروية قوية والابرز سوسيداد ضد برشلونة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةليدز يونايتد X تشيلسي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumوست هام X برايتون – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premiumنيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumمواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةأتلتيك بيلباو X فالنسيا – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HDأتلتيكو مدريدX فياريال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumريال سوسيداد X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premiumمواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةإمبولي X فيورنتينا – الساعة 6:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1نابولي X مونزا – الساعة 6:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2أتلانتا X ميلان – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1بولونيا X هيلاس فيرونا – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2مواعيد مباريات الدوري الألمانيآينتراخت فرانكفورت X كولن – الساعة 3:30 عصرابوخوم X بايرن ميونخ – الساعة 5:30 مساءمواعيد مباريات الدوري الفرنسيستراسبورج X ستاد ريمس – الساعة 1 ظهراتولوز X لوريان – الساعة 3 عصراأنجيه X ستاد بريست 29 – الساعة 3 عصرامونبلييه X أوكسير – الساعة 3 عصراكليرمون فوت 63 X نيس – الساعة 3 عصرارين X اجاكسيو – الساعة 5 مساءليل X باريس سان جيرمان – الساعة 8:45 مساءمواعيد مباريات الدوري التركيإسطنبول باشاك شهير X قيصري سبور – الساعة 6:15 مساءبشكتاش X فاتح قرا جمرك – الساعة 8:45 مساءمواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلةالأهلي X الإسماعيلي – الساعة 9 مساء على قناة on time sport 1