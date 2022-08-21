الاحد.. مواجهات كروية قوية والابرز سوسيداد ضد برشلونة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليدز يونايتد X تشيلسي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
وست هام X برايتون – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أتلتيك بيلباو X فالنسيا – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
أتلتيكو مدريدX فياريال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ريال سوسيداد X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
إمبولي X فيورنتينا – الساعة 6:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
نابولي X مونزا – الساعة 6:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2
أتلانتا X ميلان – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
بولونيا X هيلاس فيرونا – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2
مواعيد مباريات الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت X كولن – الساعة 3:30 عصرا
بوخوم X بايرن ميونخ – الساعة 5:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ستراسبورج X ستاد ريمس – الساعة 1 ظهرا
تولوز X لوريان – الساعة 3 عصرا
أنجيه X ستاد بريست 29 – الساعة 3 عصرا
مونبلييه X أوكسير – الساعة 3 عصرا
كليرمون فوت 63 X نيس – الساعة 3 عصرا
رين X اجاكسيو – الساعة 5 مساء
ليل X باريس سان جيرمان – الساعة 8:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
إسطنبول باشاك شهير X قيصري سبور – الساعة 6:15 مساء
بشكتاش X فاتح قرا جمرك – الساعة 8:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الأهلي X الإسماعيلي – الساعة 9 مساء على قناة on time sport 1