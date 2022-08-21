بسبب أحتمالية تأجيل مباراة فريقه ضد الشياطين الحمر.. كلوب يطالب بـ 3 نقاط

وتغير موعد القمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مايو 2021 بعد أن اقتحم مشجعون الملعب قبل صفارة البداية للاحتجاج على عائلة جليزر مالكة يونايتد، وذكرت تقارير صحفية أن الجماهير تخطط لتصرفات مشابهة في مباراة الغد.وأبلغ كلوب الصحفيين "أتمنى حقا عدم حدوث هذا، لكن إن حدث يجب أن نحصل على النقاط الثلاث".وأضاف "لا يوجد ما نفعله أمام هذا الموقف واذا أرادت الجماهير عدم إقامة المباراة لا يمكننا ترتيب موعد آخر وتأجيلها وسط جدول مزدحم".وأصبحت عائلة جليزر تحت الضغط بعد البداية المتواضعة ليونايتد هذا الموسم إذ خسر في أول مباراتين وأخفق النادي في تحقيق أهدافه بسوق الانتقالات.وتكهنت وسائل إعلام بأن عائلة جليزر منفتحة على فكرة بيع حصة أقلية بالنادي، وأبدى الملياردير البريطاني جيم راتكليف اهتماما بالاستثمار في النادي.ويتطلع ليفربول إلى فوزه الأول بالمسابقة عقب التعادل مع فولهام وكريستال بالاس.