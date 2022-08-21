طائرة العراق تستعد لمواجهة بنغلاديش في بطولة آسيا للشباب

وقال المدير الإداري للمنتخب الشبابي علاء شاكر في بيان للمكتب الإعلامي لاتحاد اللعبة ورد لـ السومرية نيوز، إنَّ "منتخبنا الشبابي سيدخل المنافسات بعزيمة وإصرار، لاسيما الليوث الذين سجلوا أفضل النتائج في بطولة غرب آسيا وحققوا انتصارات مبهرة وعادوا متوَّجين بالوسام البرونزي ؛ لذا سيعمل الملاك التدريبي، بقيادة الإيطالي فيشينزو ناتشي، على ترجمة هذه الروحية في البطولة الآسيوية التي تعدُّ أهم بكثير من البطولة الماضية ؛ كونها ستمنح الأوائل بطاقة التأهل الى كأس العالم".وأضاف شاكر، أن "معسكر أربيل الذي اختتم مؤخراً كان ملبياً لتطلعات ملاكنا التدريبي الذي خاض من خلاله مباريات عدَّة مع أندية الشمال، وقد أتت بثمارها، على الرغم من أنَّ جلَّ المنافسين في القارة الصفراء أعدوا منتخباتهم في أوروبا".