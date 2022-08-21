صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد خلال مواجهة اليونايتد غدا

وذكر موقع ليفربول الرسمي، ان صلاح يتساوى حاليا مع ستيفن جيرارد في عدد الأهداف المسجلة في شباك مانشستر يونايتد (9 أهداف).ومن الممكن أن يكون صلاح ثاني لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل في 4 مباريات متتالية في الدوري أمام اليونايتد، بعد ديك فورشو في 1925-1926 و1926-1927.ويحتل صلاح (119 هدفا) المركز الثالث في قائمة أكثر هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد روبي فاولر (128 هدفا) وستيفن جيرارد (120 هدفا).وفي حالة فوز ليفربول على مانشستر يونايتد، ستكون المرة الأولى في تاريخ النادي التي يفوز خلالها بثلاث زيارات متتالية إلى أولد ترافورد.كما يمكنهم أيضا الوصول لخمس مباريات متتالية دون هزيمة على ملعب أولد ترافورد لأول مرة منذ عام 1927 ومعادلة الرقم القياسي للنادي.ويفصل ليفربول 4 أهداف عن تسجيل الهدف رقم 800 في جميع المسابقات تحت قيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب.