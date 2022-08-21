ليدز يطيح بتشيلسي في الجولة الثالثة من البريميرليج

وسجل ثلاثية ليدز برندن أرونسون (33) ورودريجو (37) وجاك هاريسون (69).وبتلك النتيجة رفع ليدز رصيده إلى 7 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 4 نقاط ليتراجع إلى المركز ال12.وافتتح ليدز التسجيل في الدقيقة 33، بعد خطأ فادح من ميندي الذي حاول مراغة أرونسون، ليفتك الأخير الكرة ويسجلها بسهولة في الشباك.وسرعان ما أضاف ليدز الهدف الثاني في الدقيقة 37، بارتقاء من رودريجو لعرضية من مخالفة، مسددا رأسية مقتنة سكنت شباك ميندي.ووقع ليدز على الهدف الثالث في الدقيقة 69، بعدما أرسل جيمس عرضية من الجانب الأيسر، حاول رودريجو تسديدها إلا أنه أخطأ لتتمهد أمام هاريسون الخالي من الرقابة في منطقة ال6 ياردة، ليسدد بسهولة في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز ليدز بثلاثة نظيفة.