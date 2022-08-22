مدرب اليونايتد يفسر بداية الفريق المخيبة: نفتقر لهذا اللاعب

وخسر مانشستر يونايتد، أول مباراتين له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون وبرينتفورد.وقال تين هاج في تصريحات أبرزها موقع مانشستر إيفيننج نيوز "قدمنا فترة إعداد جيدة للموسم الجديد، لكن بعد ذلك أصيب مهاجمنا مارسيال، كما أن كريستيانو كان غير لائق".وأضاف "لم يكن لدينا في الفريق، لاعب خط وسط في المركز رقم 6، وفي المباراة الأولى كان لدينا لاعبان في قلب الدفاع لم يلعبا معًا، وكذلك لم يكن حارس المرمى في أفضل فترة له".وتابع "هناك سبب واضح لكني أعلم أننا سنصلح ذلك وستكون النتائج أفضل.. لقد ظهر هذا بالفعل في فترة الإعداد".وسبق أن صرح رالف رانجنيك المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد بأن الفريق بحاجة إلى جراحة قلب مفتوح.وقال تين هاج حول تشخيص رانجنيك "ليس لدي أي تعليق أو رد فعل على ذلك.. أعلق على ما أراه الآن وعلى تجربتي هذا الموسم".وأتم "لقد قدمنا فترة تحضيرية رائعة، لكن لم نكن جيدين بما يكفي في أول مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا واضح".