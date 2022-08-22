ديباي يسجل كلمات وداع برشلونة

وينتهي عقد ديباي مع البارسا في صيف 2023، لكن الطرفين يرغبان في الانفصال الآن، بسبب حاجة النادي الكتالوني لخفض الرواتب، بينما يبحث اللاعب الهولندي عن المشاركة بانتظام في المباريات.ووفقًا لبرنامج "إلـ تشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن ديباي سجل بالفعل مقطع الفيديو يوادع برشلونة.وارتبط الدولي الهولندي مؤخرًا بالانتقال إلى يوفنتوس، لكن لم يتفق الطرفان، حتى الآن، على الراتب السنوي.وقالت تقارير صحفية، إن ديباي اشترط التوقيع مع السيدة العجوز لمدة موسمين، مع الحصول على راتب يتراوح بين 6-7 ملايين يورو، بخلاف المكافآت.