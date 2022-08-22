محادثة جديدة بين تين هاج ودي يونج

جاء ذلك رغم اتفاق الشياطين الحمر مع ريال مدريد على التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو.ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، أعاد الحياة إلى صفقة دي يونج، بعد أن تحدث مؤخرا مع اللاعب الهولندي من أجل إقناعه بالانتقال إلى الشياطين الحمر.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تين هاج أقنع مانشستر يونايتد بتقديم أموال إضافية في الصفقة لحسم الاتفاق مع دي يونج وبرشلونة قبل نهاية الميركاتو.وأوضحت "سبورت" أن برشلونة لا يريد استمرار دي يونج مع الفريق، بسبب رفضه لخفض راتبه.وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي مانشستر يونايتد سيتواجدون في برشلونة اليوم، وستعقد جلسة مع إدارة البارسا في منتصف الأسبوع الحالي.