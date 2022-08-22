Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قتيل وجريحان بإطلاق نار في جورجيا الأمريكية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعاقب توخيل

رياضة

2022-08-22 | 13:49
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعاقب توخيل
المصدر:
وكالات
715 مشاهدة

أدان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي، اليوم الاثنين، بسبب ادعاءات حول سلوكه غير اللائق، خلال التصريحات التي أدلى بها حول الحكم انتوني تايلور عقب تعادل فريقه مع توتنهام 2 /2 بالدوري الممتاز.

وقال توخيل إنه "ربما من الأفضل" ألا يدير تايلور مباراة أخرى لتشيلسي، بعد القرارات المثيرة للجدل للطاقم التحكيمي خلال مباراة الديربي التي جرت على ملعب ستامفورد بريدج في 14 آب الجاري.

وقرر اتحاد الكرة الإنجليزي فرض غرامة مالية على توخيل بقيمة 35 ألف جنيه إسترليني (41 آلف و200 دولار) بجانب منعه من التواجد في المنطقة الفنية لفريقه لمباراة واحدة، بعد المشاجرة التي نشبت بينه وبين الإيطالي انطونيو كونتي مدرب توتنهام، ما استوجب طردهما خلال ديربي غرب لندن".

وفتح اتحاد الإنجليزي تحقيقا بشأن تصريحات توخيل، مع اتهام المدرب الألماني بالتصرف غير اللائق إما من خلال التحيز الضمني أو التشكيك في نزاهة الحكم أو تشويه سمعة اللعبة.

وأعرب توخيل عن خيبة أمله بعد احتساب هدفي توتنهام، حيث قال إن ريتشارلسون كان متسللا في الهدف الأول الذي سجله هويبرج، وأن تشيلسي كان يستحق الحصول على خطأ بسبب تدخل على كاي هافيرتز.

وشعر تشيلسي بالغضب بعدما لم يتم معاقبة كريستيان روميرو لاعب توتنهام على جذبه لاعب الفريق كوكوريلا من شعره، حيث تم الاحتكام لتقنية الفيديو والتي لم تسفر عن حصول روميرو عن بطاقة حمراء ولم يُفرض عليه أي عقوبة.

وبسؤاله حول إذا ما كان يعتقد أن تايلور لا يجب أن يدير أي مباراة لتشيلسي مرة أخرى رد توخيل: "ربما سيكون ذلك أفضل".

وأضاف: "لكن بصراحة لدينا أيضا تقنية الفيديو للمساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة".
Alsumaria Tv
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
قريبًا جدًا
قريبًا جدًا
بعيدًا جدًا
بعيدًا جدًا
لا أظن
لا أظن
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

من شروط السلامة مديرية المرور تباشر بفحص المركبات الالكتروني
Play
من شروط السلامة مديرية المرور تباشر بفحص المركبات الالكتروني
03:40 | 2022-08-22
بالفيديو قائممقام كربلاء يكشف اسباب انهيار التلة الترابية ووقوع ضحايا
Play
بالفيديو قائممقام كربلاء يكشف اسباب انهيار التلة الترابية ووقوع ضحايا
03:36 | 2022-08-22
الصدر يكشف عن عدم تجاوب القوى السياسية مع الحوار العلني
Play
الصدر يكشف عن عدم تجاوب القوى السياسية مع الحوار العلني
03:29 | 2022-08-22
عدسة السومرية توثق عمليات الإنقاذ من داخل قطارة الإمام علي (صور وفيديو)
Play
عدسة السومرية توثق عمليات الإنقاذ من داخل قطارة الإمام علي (صور وفيديو)
04:51 | 2022-08-21
مشادة بين باجلان والموسوي على شاشة السومرية (فيديو)
Play
مشادة بين باجلان والموسوي على شاشة السومرية (فيديو)
16:25 | 2022-08-20
بالفيديو.. إنقاذ طفل من تحت الانقاض في
Play
بالفيديو.. إنقاذ طفل من تحت الانقاض في "القطارة"
15:20 | 2022-08-20
أمطار في محافظة النجف (فيديو)
Play
أمطار في محافظة النجف (فيديو)
14:28 | 2022-08-20
قانونيون: لا قيمة دستورية لاستقالة وزير المالية
Play
قانونيون: لا قيمة دستورية لاستقالة وزير المالية
05:24 | 2022-08-19
طاولة حوار وطني لم تلب طموحات الكاظمي
Play
طاولة حوار وطني لم تلب طموحات الكاظمي
05:16 | 2022-08-19
بالفيديو: شاب يحقق حلمه ويحول غرفة نومه الى صف مدرسي‎‎
Play
بالفيديو: شاب يحقق حلمه ويحول غرفة نومه الى صف مدرسي‎‎
11:36 | 2022-08-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.