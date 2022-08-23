تشيلسي يجهز 60 مليون إسترليني لضم مهاجم إيفرتون
Alsumaria Tv
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يبحث تشيلسي عن تدعيم صفوفه قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الجاري، بعد تذبذب نتائجه في بداية الموسم، وكان آخرها السقوط بثلاثية أمام ليدز يونايتد.
وأشار موقع "سكاي سبورتس"، إلى استعداد تشيلسي لإنفاق ما يصل إلى 60 مليون إسترليني، من أجل التعاقد مع أنتوني جوردون، مهاجم إيفرتون.
وأضاف أن موقف إيفرتون هذا الصيف هو رفض بيع اللاعب، إلا أن تشيلسي يجهز عرضا بقيمة 60 مليون إسترليني سيكون شامل الإضافات.
وسبق أن رفض إيفرتون في وقت سابق من شهر آب الجاري، عرضا أوليا من تشيلسي تراوحت قيمته بين 40 إلى 45 مليون إسترليني لضم المهاجم.
وتتواصل المفاوضات بين الناديين في الوقت الراهن، مع ترحيب تشيلسي برفع قيمة العرض، لضم جوردون الذي يمتدد عقده الحالي مع إيفرتون حتى حزيران 2025.
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