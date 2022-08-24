كاكا يعتزم دخول عالم التدريب بعد مونديال قطر 2022

وكشف مهاجم ريال مدريد وميلان السابق أنه أكمل دورة أكاديمية الاتحاد البرازيلي لكرة القدم جنبًا إلى جنب مع الرخصة التدريبية.وهذا يسمح له ببدء تدريب الفرق وإن كان ذلك فقط في موطنه الأصلي البرازيل ويعتزم كاكا دفع نفسه إلى المنصب بمجرد انتهاء كأس العالم في قطر.وقال: "كنت أعتزم من دورة التدريب إنهاء دورة الدراسات التي أقوم بها فأنا أنهي الدورة الرابعة لإدارة الرياضة".وأضاف: "أتمنى لو كان لدي رخصة المدرب أيضًا سأنهي دورة الاستعداد هذا العام هناك الكثير من التكهنات على هذا المنوال".