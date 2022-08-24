السليمانية تحتضن منافسات بطولة آسيا للملاكمة

وقال تكليف الذي يشغل منصب عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الاسيوي للعبة في بيان ان "جميع العرب في المكتب التنفيذي كان موقفهم مشرفا ومنحوا أصواتهم في سبيل ان تقام منافسات البطولة القارية في محافظة السليمانية".وأشار إلى إن "الكويتي عدنان بن علي والسعودية الدكتورة رشا الخميس والاردنية الدكتورة ختام موسى فضلا عن المدير التنفيذي للاتحاد الاسيوي علي سلامة من الأردن قدموا المساعدة اللازمة والدعم الكامل من اجل ان تحظى محافظة السليمانية بشرف استضافة منافسات بطولة اسيا للأشبال باللعبة خلال الأشهر القليلة المقبلة وهو ما احقق في نهاية الامر".وستقام البطولة ما بين السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني ولغاية الرابع من شهر كانون الأول المقبلين.