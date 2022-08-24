اتحاد الكرة والوفد الخليجي يبحثان وضع خطة شاملة لإنجاح البطولة 25

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزيرُ الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، اجتمعَ الأربعاء، مع الأمينِ العامّ لاتحادِ كأس الخليج العربي جاسم الرميحي والوفد المُرافق له، وحضرَ الاجتماع النائبُ الأول لرئيس الاتحاد علي جبار وأعضاء المكتب التنفيذي أحمد الموسوي وفراس بحر العلوم ويحيى زغير".واعتبر درجال زيارة الوفد الخليجي "رسالةً للدعمِ الكبير لاحتضانِ البصرة خليجي ٢٥ التي نسعى إلى أن تكون نسخةً مُميزةً بجهودِ وتكاتف الجميع"، مضيفاً "اتحاد كأس الخليج العربيّ يعملُ على المُساندةِ لتقديمِ كل ما يسهم بإنجاحِ البطولةِ معززةً بثقته بقدرةِ العراقيين على التفوقِ من الناحيّةِ التنظيميّة".وتمَّ، خلال الاجتماع، وفق البيان، "التطرقُ إلى جميعِ الأمور التي تخصُّ عمليةَ تنظيم خليجي ٢٥ من استقبالِ المُنتخبات في البصرة إلى لحظةِ مُغادرتها، وكذلك الجوانب الإعلاميّة والتسويقيّة والمتطوعين، مع وضعِ خطةٍ شاملةٍ مُعدةٍ بصورةٍ دقيقةٍ لكلِ ما يخص تفاصيلَ البطولة لكي تظهر بأفضل صورةٍ تليق باسم العراق".