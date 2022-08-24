ريال مدريد يسيطر على ترشيحات جوائز "يويفا" في 2022

وبعد موسم ملحمي لريال مدريد حسم خلاله لقبه القاري الـ14 بفضل عودته المذهلة في سانتياغو برنابيو ضد باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي.ولهذا السبب، خلال حفل يويفا الذي سيقام غدًا الخميس، في مركز هاليتش للمؤتمرات في مدينة إسطنبول التركية لبدء المسابقات الأوروبية هذا الموسم مع إقامة قرعة مرحلة المجموعات.وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه من المتوقع أن يحتكر ريال مدريد معظم الجوائز الفردية على الرغم من أن العلاقات بين المؤسسة القارية والنادي الملكي لا تمر بأفضل لحظاتها.بنزيما أفضل لاعب وفينيسيوس أفضل لاعب شاببعد ثلاثة أيام من فوز ريال مدريد على ليفربول في باريس، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 31 مايو/آيار عن أول فائزين فرديين. لم تكن هناك شكوك أو مفاجآت وحصل كريم بنزيما على جائزة أفضل لاعب في المسابقة لأهدافه الـ15 في 12 مباراة ودوره الرائع كقائد لأبطال أوروبا.ومن جانبه، تم اختيار فينيسيوس كأفضل لاعب شاب في المسابقة، تم اختيار أحد عشر لاعبًا ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا، حيث كان هناك أربعة لاعبين من ريال مدريد هم تيبو كورتوا ولوكا مودريتش وفينيسيوس وبنزيما، حسنًا يمكن القول إنه أربعة ونصف نظرًا لأن أنطونيو روديغر ظهر أيضًا لدوره مع تشيلسي.وأكمل الفريق ثلاثة مدافعين عن ليفربول (آندي روبرتسون وفيرجيل فان ديك وألكسندر أرنولد)، واثنان من لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز (كيفن دي بروين وفابينيو) وكيليان مبابي في خط الهجوم مع ثنائي ريال مدريد. وتم اختيار التشكيلة المثالية بتكليف من لجنة من المراقبين الفنيين من الاتحاد الأوروبي.جائزة أفضل لاعب وأفضل مدربسيتم تقديم جوائز أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي وجائزة أفضل مدرب في العام، إضافة إلى جوائز الموسم الماضي لأفضل حارس مرمى ومدافع ولاعب خط وسط ومهاجم في أوروبا وهناك أيضًا جائزة لأفضل لاعب في الدوري الأوروبي.يتم التصويت على جوائز أفضل لاعب ومدرب للعام في فئتي الذكور والسيدات من قبل لجنة تحكيم مكونة من المدربين الذين شاركوا في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، إلى جانب مجموعة من 55 صحفيًا يمثلون كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يتم اختيارهم من قبل وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية، و"ماركا" هي ممثل إسبانيا في لجنة التحكيم هذه.بنزيما وأنشلوتيبالنسبة لجائزة أفضل لاعب، فإن المرشح الأكبر ليس سوى بنزيما الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، ويواجه فرصة للفوز بأول جائزة فردية له بفضل 44 هدفًا و 15 تمريرة حاسمة في 46 مباراة.والمتأهلون للتصفيات النهائية إلى جوار بنزيما هم كورتوا ودي بروين، إضافة إلى أن لجنة فنية في اليويفا اختارت 15 مرشحًا انتقى بينهم المدربون والصحفيون المرشحين الثلاثة، حيث تم تخصيص خمس نقاط للأول وثلاث إلى الثاني وواحدة إلى الثالث.وأعلن "يويفا" قبل أيام ترتيب اللاعبين من المركز الرابع إلى المركز الخامس عشر. واحتل روبرت ليفاندوفسكي المركز الرابع، ولوكا مودريتش الخامس، وساديو ماني السادس، ومحمد صلاح السابع، ومبابي الثامن وفينيسيوس التاسع وفان دياك العاشر وبرناردو سيلفا الـ11، وفيليب كوستيتش الـ12، ولورينتسو بليغريني الـ13، وألكسندر أرنولد 14، وفابينيو الـ15.أما المدربون فالمرشح الأساسي كارلو أنشيلوتي وإلى جواره يورغن كلوب وبيب غوارديولا، لكن عادة ما يفوز بهذه الجائزة مدرب بطل دوري أبطال أوروبا.