العراق يهزم المغرب في كأس العرب للناشئين

تمكن منتخبنا الوطني للناشئين، اليوم الأربعاء، من الفوز على نظيره المغربي في بطولة كأس العرب (دون 17 عاماً) المقامة في مدينة وهران الجزائرية.



وسجل للعراق هدفين بقدم علي أكبر طاهر (د. 44) وكرار جعفر (د. 45+ 3)، فيما سجل المغرب هدف وحيد من خلال محمد أمين (د. 45+1). وسيلتقي العراق في مباراته المقبلة التي تقام السبت المقبل نظيره منتخب جزر القمر.

