لقطع طريق برشلونة.. سيتي يتحرك نحو سيلفا

ويعد الدولي البرتغالي أحد أبرز أهداف البارسا الرئيسية في الميركاتو الصيفي، وهو ما أكده المدرب تشافي هيرنانديز، اليوم الأربعاء، بعد مباراة فريقه برشلونة ضد مانشستر سيتي.وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الفريق الباريسي تقدم بعرض رسمي تبلغ قيمته 70 مليون يورو نظير ضم برناردو سيلفا.ورغم ذلك، أفادت الصحيفة بأن بطل البريميرليج قابل هذا العرض بالرفض، حيث أبدى النادي السماوي، تمسكه ببقاء اللاعب داخل ملعب الاتحاد.ويبدو أن باريس سان جيرمان تحرك نحو الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط نابولي، بعدما فشل في ضم برناردو سيلفا.