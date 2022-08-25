شاهد اهداف مباراة برشلونة مع مانشستر سيتي في "الكامب نو"

السومرية نيوز – رياضة

تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع مضيفه برشلونة الإسباني بنتيجة 3-3 في مباراة ودية جمعت الفريقين، على أرضية ملعب "كامب نو".



وتقدم مانشستر سيتي بهدف من إمضاء الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة 21، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق الغابوني أوباميانغ في الدقيقة 26.

ونجح برشلونة في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 66 عن طريق الهولندي فرينكي دي يونغ، قبل أن يدرك "السيتي" التعادل بهدف حمل توقيع كول بالمر في الدقيقة 70.

وسجل الهولندي ممفيس ديباي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 79، قبل أن يتعادل "السيتي" مجددا بهدف جاء من ركلة جزاء نفذها الجزائري رياض محرز في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتعتبر هذه المباراة ودية خيرية، حيث ستخصص عوائدها لمرضى التصلب الجانبي الضموري "ELA".