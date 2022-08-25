لسبب غريب.. كريستيانو رونالدو يقرر شراء ناد للجولف

وأوضحت صحيفة "صن" البريطانية في تقرير لها، أن رونالدو يريد شراء نادي جولف فاخر بجوار قصره في البرتغال، والبالغ قيمته 17 مليون جنيه إسترليني.وأشار التقرير إلى أن رونالدو طلب شراء نادي الجولف الواقع أمام منزله، ليهدمه لأنه يفسد ويحجب الرؤية عليه من داخل القصر.ويريد كريستيانو رونالدو بحسب الصحيفة، ضمان أقصى درجة من الخصوصية مع صديقته جورجينا رودريجيز وكذلك أبناءه.وعن نادي الجولف يقول مصدر للصحيفة الإنجليزية: "كان يمثل مشكلة بالنسبة لرونالدو لذا يريد إزالته، التكلفة ليست المشكلة بالنسبة له، فهو شخص قادر على تحملها".ودخل محامو كريستيانو رونالدو في مفاوضات مع ميجويل تشامبيلمود مالك نادي أويتافوس للجولف، لكن الأخير لم يقدم الرد حتى الآن.وكشفت مصادر للصحيفة الإنجليزية أن رونالدو أضاف مرأب سيارات مجهزا بالمصاعد لخطته للقصر لاستقبال سياراته البالغ عددها 30 سيارة.