رسميا.. الجزائري سليماني ينضم إلى بريست الفرنسي

السومرية نيوز – رياضة

أعلن نادي بريست الفرنسي، اليوم الخميس، رسميا، التعاقد مع المهاجم الجزائري إسلام سليماني.

ووفقا لبيان بريست على الإنترنت فإنه تعاقد مع إسلام سليماني لمدة موسم واحد مع موسم آخر اختياري. Votre nouveau numéro 1⃣3⃣ ! #TeamPirates 🏴‍☠️ pic.twitter.com/QEvPIgxAg2 — Stade Brestois 29 (@SB29) August 25, 2022 وجاء انضمام سليماني، البالغ من العمر 31 عاما، لبريست بعد فسخ عقده مع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي.