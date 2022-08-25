رئيس نادي برشلونة يحبط جماهير الفريق

وارتبط اسم سيلفا مؤخرًا بالانتقال لصفوف برشلونة، بناء على طلب من المدرب تشافي هيرنانديز، لاستكمال بناء فريق قوي لبرشلونة يعيد البطولات إلى كامب نو.وقال لابورتا، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "سنقوم بعملنا، بناء فريق تنافسي مع مدرب رائع مثل تشافي".أما بالنسبة لبرناردو سيلفا، فأكد لابورتا أنه لم يتحدث عن اللاعب مع قادة السيتي، وقال: "لم يكن هناك أي شيء مع برناردو سيلفا، ولم تكن هناك قضية، والآن فات الأوان".وتواجد سيلفا مع فريقه، مساء الأربعاء داخل ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، خلال مواجهة برشلونة والسيتي الخيرية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها، وقامت جماهير البارسا بالتصفيق للاعب بقوة.جدير بالذكر، أن هناك تقارير أكدت عدم وجود نية لدى مانشستر سيتي في التفريط في اللاعب بأقل من 90 مليون يورو.