الفيفا يضع العراق الثامن عربياً خلال تصنيف أغسطس

💪 Latest FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking is out!



🇧🇷 Brazil stay top

📈 Big gains for Botswana and Mauritania

⚽️ No movement in the top 2⃣0⃣



👉https://t.co/49txYMRmos pic.twitter.com/IG4Cbkob8F — FIFA.com (@FIFAcom) August 25, 2022

وبحسب النسخة الأحدث من التصنيف التي أصدرها "فيفا" ظلت المراكز العشرة الأولى للمنتخبات كما هي دون تغيير.وحافظ المنتخب البرازيلي على المرتبة الأولى برصيد 1835.56 نقطة يليه منتخب بلجيكا برصيد 1821.92.ويأتي المنتخب الأرجنتيني في المرتبة الثالثة ثم فرنسا في المركز الرابع ويليه منتخب إنجلترا في المركز الخامس وإسبانيا في المرتبة السادسة وإيطاليا في السابع كما يحتل منتخب هولندا المركز الثامن والبرتغال في المركز التاسع والدنمارك في المركز العاشر.واحتفظ المنتخب الروسي بالمركز الـ35، علما أن "الدب الروسي" لم يخض أي مباراة منذ نوفمبر العام الماضي، بعد تعليق الفيفا والاتحاد الأوروبي "يويفا" مشاركة الفرق والمنتخبات الروسية في المسابقات الدولية على إثر العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.على مستوى قارة إفريقياوتصدر منتخب السنغال التصنيف الشهري "للفيفا" على مستوى القارة الإفريقية يليه المنتخب المغربي في الوصافة ثم المنتخب التونسي في المركز الثالث ونيجيريا في المركز الرابع والكاميرون في المركز الخامس، ومصر في المرتبة السادسة.على مستوى قارة آسياما زال المنتخب الإيراني في صدارة التصنيف آسيويا يليه المنتخب الياباني وثالثا كوريا الجنوبية، وأستراليا في المركز الرابع، ثم المنتخبات العربية قطر والسعودية والإمارات والعراق بالترتيبعلى مستوى المنتخبات العربيةالصدارة ما زالت بيد المنتخب المغربي يليه كل من المنتخبات (تونس ومصر والجزائر وقطر والسعودية والإمارات والعراق وعمان والبحرين والأردن وسوريا وفلسطين ولبنان وموريتانيا وليبيا وجزر القمر والسودان والكويت واليمن وجيبوتي والصومال).