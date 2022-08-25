العراق يختتم منافسات اسيا للتايكوندو بوسامين
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السومرية نيوز ـ رياضة
اضاف المنتخب العراقي للناشئين برونزية ثانية في ختام مشاركته ببطولة اسيا للتايكواندو المقامة حالياً في العاصمة الفيتنامية "هوشي منه".
واستطاع اللاعب هارون عبدالله من خطف البرونزية في وزن 53 وهي الميدالية العراقية التاريخية الثانية بعد إحراز زميله رضا حسين برونزية وزن 65.
ويشارك العراق بثمانية لاعبين في البطولة، ثلاثة بفئة الناشئين وخمسة بفئة الشباب.
وسيفتتح اللاعب (مصطفى حسن) يوم الجمعة مشوار العراق بمنافسات الشباب.
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