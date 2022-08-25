العراق يختتم منافسات اسيا للتايكوندو بوسامين

واستطاع اللاعب هارون عبدالله من خطف البرونزية في وزن 53 وهي الميدالية العراقية التاريخية الثانية بعد إحراز زميله رضا حسين برونزية وزن 65.ويشارك العراق بثمانية لاعبين في البطولة، ثلاثة بفئة الناشئين وخمسة بفئة الشباب.وسيفتتح اللاعب (مصطفى حسن) يوم الجمعة مشوار العراق بمنافسات الشباب.