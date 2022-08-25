كريم بنزيما تنتظره 7 جوائز هذا الموسم
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Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
ينتظر مهاجم نادي ريال مدريد الاسباني والمنتخب الفرنسي كريم بنزيما 7 جوائز لهذا الموسم.
وذكرت صحيفة الماركا الاسبانية، أنه "سيتم تكريم كريم بنزيما كأفضل لاعب في دوري الأبطال بالإضافة للجوائز التالية :
هداف دوري أبطال اروروبا
أجمل هدف في البطولة (ضد تشيلسي)
هداف الدوري الاسباني "الليجا"
جائزة Onze Mundiial
جائزة The Best
والكرة الذهبية التي سيستلمها يوم 17 تشرين الاول.
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