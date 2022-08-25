مواجهات سهلة للريال ونارية لبرشلونة في قرعة دوري الابطال

ووضعت القرعة نادي برشلونة في مجموعة "الموت" التي ضمت أيضا بايرن ميونخ وإنتر وفيكتوريا بلزن.وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:المجموعة الأولى: أياكس - ليفربول - نابولي - رينجرزالمجموعة الثانية: بورتو - أتلتيكو مدريد - ليفركوزن - كلوب بروجالمجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - برشلونة - إنتر - فيكتوريا بلزن.المجموعة الرابعة: آينتراخت فرانكفورت - توتنهام - سبورتينغ لشبونة - مارسيلياالمجموعة الخامسة: ميلان - تشيلسي - سالزبورغ - دينامو زغربالمجموعة السادسة: ريال مدريد - لايبزيغ - شاختيور دونيتسك - سيلتيكالمجموعة السابعة: مانشستر سيتي - إشبيلية - دورتموند - كوبنهاغنالمجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان - يوفنتوس - بنفيكا - مكابي حيفا.وتقام المباراة النهائية للبطولة القارية الأهم على صعيد الأندية في إسطنبول في 10 حزيران من العام المقبل على ملعب "أتاتورك" الأولمبي.