مواجهات سهلة للريال ونارية لبرشلونة في قرعة دوري الابطال

ووضعت القرعة نادي برشلونة في مجموعة "الموت" التي ضمت أيضا بايرن ميونخ وإنتر وفيكتوريا بلزن.
وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:
المجموعة الأولى: أياكس - ليفربول - نابولي - رينجرز
المجموعة الثانية: بورتو - أتلتيكو مدريد - ليفركوزن - كلوب بروج
المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - برشلونة - إنتر - فيكتوريا بلزن.
المجموعة الرابعة: آينتراخت فرانكفورت - توتنهام - سبورتينغ لشبونة - مارسيليا
المجموعة الخامسة: ميلان - تشيلسي - سالزبورغ - دينامو زغرب
المجموعة السادسة: ريال مدريد - لايبزيغ - شاختيور دونيتسك - سيلتيك
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - إشبيلية - دورتموند - كوبنهاغن
المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان - يوفنتوس - بنفيكا - مكابي حيفا.
وتقام المباراة النهائية للبطولة القارية الأهم على صعيد الأندية في إسطنبول في 10 حزيران من العام المقبل على ملعب "أتاتورك" الأولمبي.