أستراليا تنسحب من تصفيات آسيا للشباب في البصرة - عاجل

وذكر الاتحاد الأسترالي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الاتحاد الاسترالي أبلغ نظيره الآسيوي بالانسحاب من تصفيات كأس آسيا للشباب المقرر إقامتها في البصرة خلال الفترة من 10 إلى 18 أيلول المقبل".وأشار الى، ان "اتخاذ القرار النهائي تم بعد دراسة متأنية بناءً على نصيحة السفير الحالي للحكومة الأسترالية".وتابع الاتحاد، أن "منتخب الشباب سيلعب في بطولة إسبانيا الدولية خلال أيام الفيفا لضمان استمرار لعب اللاعبين الاستراليين".