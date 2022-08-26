لأول مرة منذ 43 عاماً.. إيران تسمح للنساء بحضور مباراة لكرة القدم (فيديو)

Iranian women enter the stadium for the #Iran Pro League game between Esteghlal & Mes Kerman clubs. Women’s right to enter soccer stadiums has been long & hard fought battle & will likely face many more obstacles, but this is very welcome news. pic.twitter.com/XFEty81xS1 — Reza H. Akbari (@rezahakbari) August 25, 2022

وفقا لما ذكرته وكالة "فارس" الإيرانية، فقد دخلت أكثر من 500 امرأة إيرانية إلى ملعب "أزادي" الشهير لمشاهدة مباراة بين استقلال طهران ومس كرمان ضمن مباريات الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم.وفصلت النساء عن الرجال في مدرجات الملعب وخصص لهن مدخل محدد عند موقف السيارات، وفق ما ذكره الاتحاد الإيراني لكرة القدم.وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن التذاكر بيعت في السوق السوداء بثمن وصل إلى مليوني تومان (70 دولارا) للتذكرة الواحدة.وتوجه عدد من لاعبي نادي "استقلال طهران"، إلى المدرجات الخاصة بالنساء للترحيب بدخولهن الملعب، فيما نشر حساب للنادي عبر "تويتر"، تغريدة كتب فيها: "يسعدنا وجودكن اليوم في استاد آزادي".وفي حين تعتبر هذه المرة الأولى التي يسمح فيها للنساء في إيران بحضور مباريات المنافسات المحلية منذ 40 عاما، إلا أن آلاف النساء الإيرانيات تابعن مباراة منتخب بلادهن أمام كمبوديا من الملعب في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في عام 2019 بعد ضغط شديد من المنظمات الحقوقية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".وتعرض "فيفا" في ذلك العام إلى ضغوطات متزايدة من أجل إجبار إيران على إلغاء الحظر المفروض على دخول النساء إلى الملاعب، وتحديدا بعد انتحار سحر خوداياري، المشجعة التي أضرمت النار بنفسها بعدما اعتقلت إثر حضورها مباراة لكرة القدم في طهران.