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بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن قرعة الدوري الأوروبي

رياضة

2022-08-26 | 05:51
بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته عن قرعة الدوري الأوروبي
1,155 مشاهدة

يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات من مسابقتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي للموسم الجديد 2022–2023.

تقام قرعة الدوري الأوروبي في مدينة إسطنبول التركية، بعد يوم واحد من إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا، عند الساعة الثانية ظهر اليوم، بتوقيت السعودية وموسكو.

وتشهد النسخة الحالية من الدوري الأوروبي تواجد أندية أوروبية عريقة، يأتي في مقدمتها فريقا مانشستر يونايتد وأرسنال، بالإضافة إلى نادي روما الإيطالي الذي يشارك بصفته بطلا لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.
 
كل ما تريد معرفته عن قرعة الدوري الأوروبي


قرعة الدوري الأوروبي:

توزع الفرق الـ32 المتأهلة لدور المجموعات من خلال تقسيمهم إلى 8 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة لتتنافس فرق كل مجموعة مع بعضها البعض بنظام دوري من دورين "الذهاب والإياب".

وتقام الجولات الـ6 للدور الأول للبطولة فى أيام الخميس الموافقة 8 و15 سبتمبر و6 و13 و27 أكتوبر و3 نوفمبر.

وكان فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني توج بالنسخة الأخيرة من بطولة الدوري الأوروبي "يوروباليغ"، على حساب فريق رينجرز الاسكتلندي في المباراة النهائية بنتيجة 5–4 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1–1.

وتوج روما الإيطالي بالنسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق فينورد روتردام الهولندي بهدف نظيف.

وتقام المباراة النهائية للنسخة الحالية من الدوري الأوروبي على ملعب "بوشكاش أرينا" في مدينة بودابست عاصمة المجر، يوم 31 مايو من عام 2023، بينما يستضيف ملعب "فرتونا أرينا" في مدينة براغ التشيكية المباراة النهائية للنسخة الثانية من دوري المؤتمر الأوروبي.

تصنيف أندية قرعة الدوري الأوروبي:

التصنيف الأول: روما (إيطاليا)،مانشستر يونايتد (إنجلترا)،أرسنال (إنجلترا)، لاتسيو (إيطاليا)، براجا (البرتغال)،النجم الأحمر (صربيا)، دينامو كييف (أوكرانيا)، أولمبياكوس (اليونان).

التصنيف الثاني: فينورد (هولندا)، رينس (فرنسا)، أيندهوفن (هولندا)، موناكو (فرنسا)، ريال سوسيداد (اسبانيا)، كاراباج (أذربيجان)، مالمو (السويد)، لودوجريتس (بلغاريا).

التصنيف الثالث: شيريف (مولدوفيا)، ريال بيتيس (اسبانيا)، ميديتلاند (الدنمارك)، بودو جيليمت (النرويج)، فرانك فروزي (هنغاريا)، يونيون برلين (ألمانيا)، فرايبورج (ألمانيا)، فناربخشة (تركيا).

التصنيف الرابع: نانت (فرنسا)،هلسنكي (فنلندا)، ستورم جراز (النمسا)، أيك لارانكا (قبرص)،زيورخ (سويسرا)،أومونيا (قبرص)، يونيون سانت جلوي (بلجيكا)،طرابزون (تركيا).

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