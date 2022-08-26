ليفربول ينضم لسباق التعاقد مع نجم برشلونة

وذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية: "يورجن كلوب مدرب ليفربول يستهدف ضم دي يونج بعد البداية السيئة للريدز في الموسم الجديد".وأضافت: "الإصابات التي لحقت بألكانتارا وتشامبرلين جعلت هناك نقص في خيارات خط الوسط، بجانب معاناة فابينيو البدنية، والشكوك حول مستقبل نابي كيتا".وأشارت الصحيفة إلى أن "ليفربول مستعد لتقديم عرض بقيمة 53 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى 7 ملايين أخرى كمتغيرات إضافية".وكان مانشستر يونايتد أبرز المهتمين بضم دي يونج، لكن الدولي الهولندي رفض فكرة اللعب للشياطين الحمر نظرا لعدم مشاركتهم في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهو السلاح الذى يعتمد عليه ليفربول لإغراء دي يونج بالانضمام إلى ملعب أنفيلد.وصرح دي يونج في أكثر من مناسبة أنه يفضل البقاء في برشلونة، لكن إدارة البارسا تسعى للتخلص منه نظرا لراتبه الكبير، ولتسوية أمور النادي فيما يتعلق بملف اللعب المالي النظيف.