تعرف على نتائج قرعة دور المجموعات من الدوري الأوروبي

وفيما يلي نتائج المجموعة:المجموعة الأولى: آرسنال، آيندهوفن، بودو جليمت، زيوريخ.المجموعة الثانية: دينامو كييف، رين، فنربخشة، أيك لارنكا.المجموعة الثالثة: روما، لودوغوريتس، ريال بيتيس، هلسنكي.المجموعة الرابعة: سبورتينغ براغا، مالمو، يونيون برلين، يونيون.المجموعة الخامسة: مانشستر يونايتد، ريال سوسييداد، شريف تيراسبول، أومونيا.المجموعة السادسة: لاتسيو، فينورد روتردام، ميتلاند، شتورم جراتس.المجموعة السابعة: أولمبياكوس، قره باغ، فرايبورغ، نانت.المجموعة الثامنة: ريد ستار بلغراد، موناكو، فيرينتسفاروشي، طرابزون سبور.

ويتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى دور ثمن النهائي، في حين يواجه الوصيف في كل مجموعة أحد الفرق الثمانية التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها في دوري أبطال أوروبا.وتنتقل الفرق التي تحتل المركز الثالث في مجموعات الدوري الأوروبي إلى الدور التكميلي لدوري المؤتمر الأوروبي، حيث تلعب مع الفرق التي احتلت وصافة مجموعات دوري المؤتمر.وفيما يلي مواعيد مباريات دور المجموعات في الدوري الأوروبي:الجولة الأولى: 8 سبتمبر/أيلول 2022.الجولة الثانية: 15 سبتمبر 2022.الجولة الثالثة: 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022.الجولة الرابعة: 13 أكتوبر 2022.الجولة الخامسة: 27 أكتوبر 2022.الجولة السادسة: 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.وقرر "اليويفا" أن تقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي على ملعب بوشكاش أرينا في مدينة بودابست عاصمة المجر يوم 31 مايو 2023.وتنقل مباريات البطولة على قنوات بي إن سبورت.وتفوق آينتراخت فرانكفورت الألماني على غلاسكو رينجرز الإسكتلندي بضربات الترجيح بعد التعادل 1/1، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في نهائي الموسم الماضي لينال النادي الألماني اللقب للمرة الثانية في تاريخه.وإشبيلية هو أكثر فريق توج بطلا للدوري الأوروبي برصيد 6 مرات، أعوام 2006 و2007 و2014 و2015 و2016 و2020، مقابل 3 ألقاب لكل من أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان وليفربول ويوفنتوس، ولقبين لكل من آينتراخت فرانكفورت وتشيلسي وفينورد وبارما وبورتو وغوتنبيرغ وريال مدريد وتوتنهام وبروسيا مونشنغلادباخ.