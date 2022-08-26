سر ابتسامة مدير بايرن ميونخ بعد إعلان لقاء فريقه وبرشلونة

وفور ظهور اسم برشلونة في مجموعة بايرن ميونخ التي تضم أيضا إنتر الإيطالي وفيكتوريا بلزن التشيكي، التقطت الكاميرا، أوليفر كان الذي حضر حفل سحب القرعة، وهو يبتسم.وفسر مغردون وصحف كتالونية، ابتسامة أوليفر كان بأنها نوع من أنواع السخرية من برشلونة الذي عانى من عقدة البايرن في السنوات الأخيرة.ولكن أوليفر كان نفى في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، سخريته من برشلونة، حيث قال: "هذا التفسير يأتي خارج الإطار بشكل تام".وأضاف الحارس السابق لمنتخب ألمانيا والبايرن: "غادرنا روبرت ليفاندوفسكي منذ أسابيع قليلة لينضم إلى برشلونة وفي القرعة تبين أننا سنتقابل في دور المجموعات بدوري الأبطال. وهذه الصدفة جعلتني أبتسم".ولم يخف أوليفر كان احترامه لليفاندوفسكي وبرشلونة، مشيرا إلى أن مباراتي الفريقين (بدور المجموعات لدوري الأبطال) ستكونان بمثابة حفل لمشجعي وجماهير كرة القدم.يذكر أن البايرن تغلب على برشلونة بنتائج كبيرة في آخر ثلاث مواجهات بينهما في دوري الأبطال، حيث فاز الفريق البافاري على نظيره الكتالوني ذهابا وإيابا في دور المجموعات في الموسم الماضي بنتيجة واحدة 3-0، كما حقق البايرن انتصارا كاسحا على "البارسا" بنتيجة 8-2 في ربع نهائي المسابقة في موسم 2019-2020.