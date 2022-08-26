غوارديولا: برناردو سيلفا سيبقى مع مانشستر سيتي

السومرية نيوز – رياضة

يصر المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على بقاء لاعب خط الوسط البرتغالي برناردو سيلفا وسط اهتمام برشلونة.







وقال بيب غوارديولا إن "برناردو سيلفا لن يترك مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية مع إغلاق السوق يوم 1 سبتمبر".



ونفى غوارديولا رحيل سيلفا، الذي يريد باريس سان جيرمان أيضا التعاقد معه، وأصر المدرب الإسباني على أن سيلفا سيلعب في ملعب الاتحاد هذا الموسم.



وقال بيب: "سيبقى هنا، ليس لدينا أي مكالمة هاتفية من أي ناد بخصوص برناردو سيلفا، لهذا السبب سيبقى، أقول لكم إنه سيبقى".



وسبق أن تردد أن برشلونة يريد بيع لاعبه فرينكي دي يونغ إلى مانشستر يونايتد، أو إقناع اللاعب الهولندي بتخفيض راتبه، للسماح بالتعاقد مع سيلفا من مانشستر سيتي.



وبسؤاله عن قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا قال غوارديولا: "القرعة هي القرعة، ليس لدينا الكثير من الوقت ولكني سأبدأ التعرف على المنافسين بشكل أفضل، نأمل أن نتمكن من المضي قدمًا". وكان برناردو سيلفا محل اهتمام برشلونة وباريس سان جيرمان لكن بيب غوارديولا قال إن النادي لم يتلق عرضًا ويصر على بقاء البرتغالي في النادي.وقال بيب غوارديولا إن "برناردو سيلفا لن يترك مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية مع إغلاق السوق يوم 1 سبتمبر".ونفى غوارديولا رحيل سيلفا، الذي يريد باريس سان جيرمان أيضا التعاقد معه، وأصر المدرب الإسباني على أن سيلفا سيلعب في ملعب الاتحاد هذا الموسم.وقال بيب: "سيبقى هنا، ليس لدينا أي مكالمة هاتفية من أي ناد بخصوص برناردو سيلفا، لهذا السبب سيبقى، أقول لكم إنه سيبقى".وسبق أن تردد أن برشلونة يريد بيع لاعبه فرينكي دي يونغ إلى مانشستر يونايتد، أو إقناع اللاعب الهولندي بتخفيض راتبه، للسماح بالتعاقد مع سيلفا من مانشستر سيتي.وبسؤاله عن قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا قال غوارديولا: "القرعة هي القرعة، ليس لدينا الكثير من الوقت ولكني سأبدأ التعرف على المنافسين بشكل أفضل، نأمل أن نتمكن من المضي قدمًا".

وأسفرت القرعة عن تواجد مانشستر سيتي في المجموعة السابعة إلى جانب بروسيا دورتموند وإشبيلية وكوبنهاغن.



وسيلعب إيرلينغ هالاند الوافد الجديد لمانشستر سيتي أمام ناديه السابق بروسيا دورتموند.



وعن ذلك قال غوارديولا: "لم أتحدث مع هالاند عن قرعة دوري الأبطال، لكنني أعتقد أنه سيكون سعيدًا باللعب أمام بروسيا دورتموند".



وعما إذا كان اللاعبون يخشون الإصابة قبل أقل من 3 أشهر على كأس العالم في قطر قال غوارديولا : "لا أعتقد أن اللاعبين يلعبون وهم يفكرون في كأس العالم، إذا أصيبوا فإنهم سيصابون، ويمكن أن يصابوا وهم يسيرون في الشارع، هذا ما هو عليه الأمر".



ويستضيف مانشستر سيتي غدا السبت منافسه كريستال بالاس، بعد أيام من التعادل المثير بنتيجة 3/3 مع نيوكاسل يونايتد في الجولة الثالثة.



واستهل مانشستر سيتي الموسم بالفوز 2/0 على ويستهام، ثم 4/0 على بورنموث، قبل التعادل مع نيوكاسل.