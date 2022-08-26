منتخب شباب العراق يلغي معسكره التدريبي في تركيا

وسينطلق تجمع شباب العراق في أربيل يوم الأحد، ويستمر لمدة 10 أيام، وتتخلله 3 مباريات مع أندية الدوري الممتاز.على صعيد متصل، تغلب منتخب العراق للشباب على فريق المرور الناشط بدوري الدرجة الأولى (4-1)، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، بملعب جامعة بغداد.حضر المباراة، عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، في خطوة منه لتحفيز اللاعبين قبل الدخول بالتصفيات الآسيوية التي ستنطلق في الـ14 من أيلول المقبل بمدينة البصرة، بمشاركة الكويت والهند بعد انسحاب أستراليا من التصفيات.