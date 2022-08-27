"أطلب الرحيل".. أنتوني يكشف كواليس رفض أياكس عرض انتقاله لليونايتد

وقال أنتونتي، في حوار مع فابريزيو رومانو، المختص في شؤون الانتقالات: "منذ فبراير/شباط الماضي، أتى وكلاء أعمالي إلى أمستردام لإخبار أياكس برغبتي في الرحيل لخوض تحدٍ جديد، وأن هناك أندية مهتمة بخدماتي ستصل ولديها عروض رائعة".وأضاف: "في يونيو/حزيران الماضي، قطعت أجازتي وأتيت بشكل شخصي لإخبار المديرين في أياكس وبما فيهم المدرب الجديد عن رغبتي في الرحيل، وأنه يتوجب عليهم التفكير في ذلك كونه مشروع ممتد منذ موسمين".وتابع: "على مدار شهور موسم الانتقالات، تواصلت الاجتماعات وتلقيت أيضًا مقترحًا من أياكس لتجديد تعاقدي، وأوضحت الأمر مرة أخرى بأنني أريد الرحيل".وواصل: "التقيت اليوم (الجمعة) مع النادي، وعبرت عن رغبتي القديمة في الرحيل، مع وجود عرض جيد على الطاولة، ورفض أياكس الأمر بحجة أن أمامهم 5 أيام فقط لتعويضي".واستكمل: "لا أطلب من أياكس بتسريحي، بل ببيعي بأعلى عرض تم تقديمه في تاريخ الدوري الهولندي. أنا أصر على ذلك منذ فبراير الماضي، حتى يتثني للنادي إعادة بناء الفريق بسلام".وأردف: "شعرت بالسعادة في أمستردام، وتوجت بالألقاب مع أياكس وبنيت جزءًا من مسيرتي وحظيت بأصدقاء، لكن أؤكد الآن أنني مستعد وأملك الحافز لمواصلة قصتى وملاحقة أحلامي".وأتم: "الجماهير بحاجة للاستماع لي وتفهم أن حافزي يحركني تجاه السعادة. أريد اللعب في أعلى المستويات، وأن أياكس سيبقى دائمًا في قلبي. آمل أن تفهم جماهير أياكس ذلك، فمستقبل لاعب كرة القدم تحوم حوله الشكوك دائمًا، والفرص يمكن أن تكون فريدة".