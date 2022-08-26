سرقة تمثال إيرلينج هالاند (صورة)

سُرق تمثال للنرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بمسقط رأسه في النرويج، لسبب في غاية الغرابة.







ويبلغ ارتفاع التمثال 10 أقدام (3 أمتار تقريبا)، وقال عدد من المشجعين وسكان المدينة إنه "يبدو قبيحا للغاية"، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وبعد توهج هالاند (22 عاما) بالملاعب في الآونة الأخيرة، تم تشييد تمثال له قبل أسبوعين فوق أحد المتاجر بمدينة برين النرويجية، مسقط رأسه.ويبلغ ارتفاع التمثال 10 أقدام (3 أمتار تقريبا)، وقال عدد من المشجعين وسكان المدينة إنه "يبدو قبيحا للغاية"، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.وأشارت الصحيفة إلى أن التمثال على الأرجح سُرق على يد أحد المشجعين الذين أبدوا استياءهم من شكله.

وكان النحات النرويجي كيتيل باران قام بنحت التمثال من جذع شجرة عمرها 100 عام، واستغرق العمل فيه عاما كاملا.



التمثال يجسد النجم الشاب بقميص منتخب النرويج، وأمامه كرة قدم ومجسم لكأس ألمانيا الذي حققه مع بروسيا دورتموند في موسم 2020-2021.

جدير بالذكر أن رجل الأعمال النرويجي توري سيفرتسن هو من تكفل بقيمة التمثال (10 آلاف جنيه إسترليني)، وكان من المقرر أن يتم طرحه للبيع في مزاد لتمويل مستشفى في تنزانيا.

وقال سيفرتسن في تصريحات نقلتها "ذا صن": "نحن جميعا فخورون جدا بإيرلينج، واعتقدت أنه سيكون من الجيد أن نشيد له تمثالا".



وأتم: "البعض اشتكى من أنه قبيح للغاية، لكن دعنا نواجه الأمر، إيرلينج ليس رجلا جميلا، كما أنني أشعر بالصدمة من أن شخص ما قرر سرقة التمثال".