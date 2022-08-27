بينها لقاء يوفنتوس وروما.. تعرف على جدول مواعيد أهم مباريات السبت

السومرية نيوز – رياضة

سيكون عشاق كرة القدم، اليوم السبت على موعد مع عدد من المباريات المثيرة في مختلف الدوريات الكبرى.







الدوري الإنجليزي



ساوثهامبتون # مانشستر يونايتد – الساعة 14:30



تشيلسي # ليستر سيتي – الساعة 17:00



ليفربول # بورنموث – الساعة 17:00



مانشستر سيتي # كريستال بالاس – الساعة 17:00



أرسنال # فولهام – الساعة 19:30



الدوري الإيطالي



يوفنتوس # روما – الساعة 19:30



ميلان # بولونيا – الساعة 21:45



الدوري الألماني



ماينز # باير ليفركوزن – الساعة 16:30



هيرتا برلين # بوروسيا دورتموند – الساعة 16:30



بايرن ميونخ # بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 19:30.

وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم حسب توقيت العراق:الدوري الإنجليزيساوثهامبتون # مانشستر يونايتد – الساعة 14:30تشيلسي # ليستر سيتي – الساعة 17:00ليفربول # بورنموث – الساعة 17:00مانشستر سيتي # كريستال بالاس – الساعة 17:00أرسنال # فولهام – الساعة 19:30الدوري الإيطالييوفنتوس # روما – الساعة 19:30ميلان # بولونيا – الساعة 21:45الدوري الألمانيماينز # باير ليفركوزن – الساعة 16:30هيرتا برلين # بوروسيا دورتموند – الساعة 16:30بايرن ميونخ # بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 19:30.