بينها لقاء يوفنتوس وروما.. تعرف على جدول مواعيد أهم مباريات السبت
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السومرية نيوز – رياضة
سيكون عشاق كرة القدم، اليوم السبت على موعد مع عدد من المباريات المثيرة في مختلف الدوريات الكبرى.
وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم حسب توقيت العراق:
الدوري الإنجليزي
ساوثهامبتون # مانشستر يونايتد – الساعة 14:30
تشيلسي # ليستر سيتي – الساعة 17:00
ليفربول # بورنموث – الساعة 17:00
مانشستر سيتي # كريستال بالاس – الساعة 17:00
أرسنال # فولهام – الساعة 19:30
الدوري الإيطالي
يوفنتوس # روما – الساعة 19:30
ميلان # بولونيا – الساعة 21:45
الدوري الألماني
ماينز # باير ليفركوزن – الساعة 16:30
هيرتا برلين # بوروسيا دورتموند – الساعة 16:30
بايرن ميونخ # بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 19:30.
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