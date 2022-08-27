ليفربول يقسو على بورنموث بنتيجة تاريخية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-430589-637972129035268087.jpg
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
اكتسح ليفربول ضيفه بورنموث بنتيجة ثقيلة استقرت على (9-0)، اليوم الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب أنفيلد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل أهداف ليفربول كل من لويس دياز في الدقيقتين (3- 85) وهارفي إيليوت في الدقيقة (6) وترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة (28) وروبرتو فيرمينو في الدقيقتين (31- 62) وفيرجيل فان دايك في الدقيقة (45) وكريس ميفام بالخطأ في مرماه في الدقيقة (46) وفابيو كارفالو في الدقيقة (81).
وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 5 نقاط ليرتقي إلى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 3 نقاط في المركز ال17.
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي