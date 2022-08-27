ليفربول يقسو على بورنموث بنتيجة تاريخية

وسجل أهداف ليفربول كل من لويس دياز في الدقيقتين (3- 85) وهارفي إيليوت في الدقيقة (6) وترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة (28) وروبرتو فيرمينو في الدقيقتين (31- 62) وفيرجيل فان دايك في الدقيقة (45) وكريس ميفام بالخطأ في مرماه في الدقيقة (46) وفابيو كارفالو في الدقيقة (81).وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 5 نقاط ليرتقي إلى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 3 نقاط في المركز ال17.