أبرزها إسبانيول ضد مدريد.. مواعيد المواجهات الأوروبية لليوم الأحد

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةأستون فيلا X وست هام – الساعة 3 عصرا على قناة Premium 1 beIN Sportsوولفرهامبتون X نيوكاسل يونايتد – الساعة 3 عصرا على قناة Premium 2 beIN Sportsنوتينجهام X توتنهام – الساعة 5:30 مساء على قناة Premium 1 beIN Sportsمواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةخيتافي X فياريال – الساعة 5:30 مساء على قناة 1 beIN Sports HDبرشلونة X بلد الوليد – الساعة 7:30 مساء على قناة 1 beIN Sports HDإسبانيول X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة 1 beIN Sports HDمواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةهيلاس فيرونا X أتلانتا – الساعة 6:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1ساليرنيتانا X سامبدوريا – الساعة 6:30 مساء على قناةAD SPORTS Premium 2فيورنتينا X نابولي – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1ليتشي X إمبولي – الساعة 8:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 2مواعيد مباريات الدوري الألمانيكولن X شتوتجارت – الساعة 3:30 عصرافيردر بريمن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 5:30 مساءمواعيد مباريات الدوري الفرنسينانت X تولوز – الساعة 1 ظهرالوريان X كليرمون فوت 63 – الساعة 3 عصرانيس X مارسيليا – الساعة 3 عصراستاد بريست 29 X مونبلييه – الساعة 3 عصراتروا X أنجيه – الساعة 3 عصراستاد ريمس X ليون – الساعة 5 مساءباريس سان جيرمان X موناكو – الساعة 8:45 مساءمواعيد مباريات الدوري التركيقاسم باشا X هاتاي سبور – الساعة 6:15 مساءقيصري سبور X جيرسونسبور – الساعة 6:15 مساءطرابزون سبور X جالاتا سراي – الساعة 8:45 مساء