أبرزها إسباينول ضد مدريد.. مواعيد المواجهات الاوروبية لليوم الأحد

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
أستون فيلا X وست هام – الساعة 3 عصرا على قناة Premium 1 beIN Sports
وولفرهامبتون X نيوكاسل يونايتد – الساعة 3 عصرا على قناة Premium 2 beIN Sports
نوتينجهام X توتنهام – الساعة 5:30 مساء على قناة Premium 1 beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
خيتافي X فياريال – الساعة 5:30 مساء على قناة 1 beIN Sports HD
برشلونة X بلد الوليد – الساعة 7:30 مساء على قناة 1 beIN Sports HD
إسبانيول X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة 1 beIN Sports HD
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا X أتلانتا – الساعة 6:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
ساليرنيتانا X سامبدوريا – الساعة 6:30 مساء على قناةAD SPORTS Premium 2
فيورنتينا X نابولي – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
ليتشي X إمبولي – الساعة 8:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 2
مواعيد مباريات الدوري الألماني
كولن X شتوتجارت – الساعة 3:30 عصرا
فيردر بريمن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 5:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
نانت X تولوز – الساعة 1 ظهرا
لوريان X كليرمون فوت 63 – الساعة 3 عصرا
نيس X مارسيليا – الساعة 3 عصرا
ستاد بريست 29 X مونبلييه – الساعة 3 عصرا
تروا X أنجيه – الساعة 3 عصرا
ستاد ريمس X ليون – الساعة 5 مساء
باريس سان جيرمان X موناكو – الساعة 8:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
قاسم باشا X هاتاي سبور – الساعة 6:15 مساء
قيصري سبور X جيرسونسبور – الساعة 6:15 مساء
طرابزون سبور X جالاتا سراي – الساعة 8:45 مساء