بعد تسجيله 3 أهداف.. مدرب السيتي: هالاند لم يقدم شيئاُ مميزاً!
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السومرية نيوز ـ رياضة
أكد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن عودة فريقه في النتيجة خلال المباريات الأخيرة، سيمنح اللاعبين المزيد من الثقة، وذلك عقب الفوز على كريستال بالاس.
وقلب السيتي تأخره بهدفين دون رد، للفوز بنتيجة 4-2، مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من البريميرليج.
وقال غوارديولا، عقب المباراة "لدينا القدرة على تسجيل الأهداف، لكننا في الآونة الأخيرة نستقبل الكثير أيضًا"، مضيفا ان "من الجيد أن تكون قادرا على تغيير النتيجة، هذا يمنحك المزيد من الثقة في معظم الأوقات".
وعن رأيه في تقلبات المباراة، قال غوارديولا "لقد كانوا منظمين بشكل جيد، ولم نفعل ما كان يجب أن نقوم به في هذه النوعية من المباريات"، وأكمل "ما فعله هالاند اليوم، أنه قدم كل ما يملك من طاقة، إنه ليس شيئا مميزا".
وتابع غوارديولا ان "برناردو سيلفا، من نوعية اللاعبين الذين عندما تسوء الأمور يمكنه التقدم للأمام وصنع الفارق، ربما يكون أفضل ما لدينا عندما تسوء الأمور".
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