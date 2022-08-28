اليوم.. طائرة العراق الشابة بمواجهة البحرين
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السومرية نيوز – رياضة
يلتقي منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة نظيره البحريني ضمن منافسات بطولة آسيا تحت 20 عاماً في تمام الساعة 11.30 من صباح اليوم الأحد بتوقيت بغداد.
وسيكون اللقاء في صالة عيسى بن راشد في الرفاع بدولة البحرين، حيث يأمل منتخبنا باحتلاله المركز السابع في البطولة.
ويدخل منتخبنا الشبابي للكرة الطائرة مواجهة اليوم، مستفيداً من الحافز المعنوي بعدما حقّق فوزاً مهمّاً على الإمارات بثلاثة أشواط لشوطين.
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