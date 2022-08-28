اليوم.. طائرة العراق الشابة بمواجهة البحرين

وسيكون اللقاء في صالة عيسى بن راشد في الرفاع بدولة البحرين، حيث يأمل منتخبنا باحتلاله المركز السابع في البطولة.ويدخل منتخبنا الشبابي للكرة الطائرة مواجهة اليوم، مستفيداً من الحافز المعنوي بعدما حقّق فوزاً مهمّاً على الإمارات بثلاثة أشواط لشوطين.