ما سر رفض تشيلسي التعاقد مع كريستيانو رونالدو

وزعمت العديد من التقارير أن خورخي مينديز، وكيل رونالدو، عرض خدمات صاروخ ماديرا على البلوز، لكن توماس توخيل، مدرب تشيلسي، رفض الصفقة.ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رانجنيك من نصح توخيل برفض التعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال الميركاتو الصيفي الجاري.وأشارت الصحيفة إلى أن تود بويلي، مالك تشيلسي، كان يضغط على توخيل لحسم الصفقة وبناء الهجوم حول كريستيانو، لكن المدرب الألماني تمسك بموقفه.وأوضحت "ديلي ميل" أن رأي رانجنيك في رونالدو لم يكن مفاجئا بعد أن انتقد قدراته في تنفيذ الضغط على المنافسين خلال الموسم الماضي.وزعمت العديد من التقارير أن صاروخ ماديرا يسعى للانتقال إلى ناد يشارك في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.