شنيشل في حيرة بين رفض الأندية ارسال لاعبيها والاستعدادات لبطولة الاردن

وسيقوم شنيشل، الذي تم التعاقد معه لقيادة المنتخب الأولمبي، بمهمة مؤقتة للإشراف على المنتخب الأول، في بطولة الأردن الرباعية، حتى تعيين مدرب جديد خلال الفترة المقبلة.واختار شنيشل قائمة لاعبيه الذين سيمثلون المنتخب وهم مزيج ما بين المنتخبين الأولمبي والأول، في أول مهمة له في البطولة الرباعية التي ستقام ضمن أيام الفيفا المعتمدة بمشاركة العراق وسلطنة عمان وسوريا والأردن.وعقب إعلان شنيشل موعد إجراء التدريبات بتجمع بغداد، أكد أيوب أوديشو مدرب الزوراء، رفضه التام لإرسال لاعبيه للمران الأول، مؤكدا أن "الموعد الحالي يتزامن مع قرب انطلاق التجمع الثاني لفريقه في تركيا".من جانبه، اعتذر أيضا مدرب القوة الجوية قحطان جثير عن تفريغ لاعبيه، "وذلك لقرب سفر الفريق للعاصمة المصرية القاهرة والدخول بمعسكر تدريبي هناك تحضيرا للدوري الممتاز".وهذا الرفض تواصل عن طريق بقية المدربين، ليتم وضع شنيشل في حيرة إما إلغاء التدريبات الحالية أو الاكتفاء بتدريبات قصيرة في الأردن، قبل المباراة الأولى أمام المنتخب العماني.وأكد راضي شنيشل في تصريحات صحفية: "امتناع الأندية عن تفريغ لاعبيها سابقة خطيرة ستلقي بظلالها على الكرة العراقية".وأضاف: "الأندية ترفض تفريغ اللاعبين برغم الوقت الكبير المتبقي على انطلاق الدوري، وبالتالي كيف نطالب المنتخب بالنتائج والتطور؟".وأوضح شنيشل، ان "المدير الإداري للمنتخب مهدي كريم، يواصل مباحثاته مع الأندية، والموضوع بيد اتحاد الكرة وهو المسؤول عن إيجاد حلول".وأشار: "من غير المنطقي أن أرفض قيادة المنتخب الأول مع وجود استحقاق قريب وعدم وجود مدرب".وشدد راضي شنيشل: "أنا أول من قام بتفريغ لاعبيه من الأندية للمنتخبات منذ 2006 وأرسلت لاعبي فريقي مع المنتخب المدرسي وليس الوطني".وتابع: "المدربين يضعون الكرة في ملعب إداراتهم والإدارات ترمي الكرة في ملعب المدرب ولا نعرف أين الحقيقة".وواصل شنيشل: "الأندية ترفض تفريغ لاعبيها حتى لو كانت بدون استحقاق وهو موقف غريب ومعيب".واختتم: "يتحدثون عن قائمة اللاعبين وينتقدون خيارات المدرب وهم لا يفرغون لاعبيهم للمنتخبات".