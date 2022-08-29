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وكيل كريستيانو رونالدو يسعى لإقناع تشيلسي بضمه

رياضة

2022-08-29 | 02:43
وكيل كريستيانو رونالدو يسعى لإقناع تشيلسي بضمه
305 مشاهدة

ما زال مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غير محسوم في مانشستر يونايتد، حيث أشارت صحيفة "ذا أثلتيك" إلى أنه يرغب في الرحيل خلال الفترة المقبلة، ويعتقد أن مشروع الفريق في الفوز بالألقاب الكبرى الذي جاء من أجله لم يكن واقعيا.

وأكدت الصحيفة أن النجم البرتغالي مستاء أيضا من بند في عقده يقضي بتخفيض في راتبه بنسبة 25% نتيجة عدم تأهل مانشستر يونايتد لدوري أبطال أوروبا، وهو بند يوجد في عقد أغلب لاعبي الفريق الإنجليزي.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، سيعود البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم كريستيانو رونالدو، إلى لندن في محاولة أخيرة لإقناع تشيلسي بضم موكله في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

ويأمل مينديز في استغلال رغبة تود بوهلي، الملياردير الأمريكي مالك تشيلسي، في ضم كريستيانو رونالدو، وتعثر صفقة انتقال الغابوني بيير أوباميانغ، مهاجم برشلونة، لتغيير موقف المدرب الألماني توماس توخيل الرافض للتعاقد مع النجم البرتغالي.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن نصيحة من الألماني رالف رانجنيك، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، لمواطنه توماس توخيل، مدرب تشيلسي، بعدم التعاقد مع كريستيانو رونالدو لكونه قد لا يخدم أفكار المدرب خصوصا في جانب الضغط على الفريق المنافس.

ويفكر توماس توخيل في الإيفواري ويلفريد زاها، مهاجم كريستال بالاس، للتعاقد معه في حال فشل انتقال أوباميانغ مستغلا كون المهاجم الإيفواري ما زال في عقده موسم واحد.
وبحسب صحيفة ”ذا صن“، فما زال أمام كريستيانو رونالدو عدة إمكانيات للرحيل هذا الصيف، حيث لم تغلق أمامه أبواب كل الأندية وأبرز المهتمين فريق نابولي الإيطالي المشارك في دوري أبطال أوروبا.

وكان الهولندي تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، قال إن رونالدو كان جزءاً من خططه، وبحسب ”صنداي تايمز“ فقد أبدى رونالدو غضبه بسبب الاضطرار إلى خفض راتبه الذي كتب في عقده، رغم تسجيله 18 هدفا في الدوري الموسم الماضي.

ولفتت التقارير إلى أن رونالدو يعتقد أنه قدم أداءً جيدا، وأنه لا ينبغي أن يعاقب بتخفيض راتبه بسبب إخفاقات مانشستر يونايتد، على الرغم مما ينص عليه عقده.
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