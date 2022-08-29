سطو مسلح على منزل مهاجم برشلونة

تعرض الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم نادي برشلونة، إلى سطو مسلح على منزله، صباح اليوم الإثنين.



وحسب صحيفة "البايس"، فإن عدة لصوص يرتدون أقنعة، اقتحموا منزل أوباميانج، صباح اليوم، ووجهوا الأسلحة صوب لاعب برشلونة واعتدوا عليه.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أوباميانج وصديقته في حالة جيدة، ولا تزال الشرطة تبحث عن هوية اللصوص.



يذكر أن أوباميانج تواجد على مقاعد البدلاء خلال فوز ناديه برشلونة على بلد الوليد بنتيجة 4-0، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.



وتربط العديد من التقارير الصحفية، أوباميانج بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من بوابة تشيلسي.

