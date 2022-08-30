محمد النني يتعرض لإصابة خطيرة

وبحسب التقرير أن اللاعب قد أكمل المباراة بشكل طبيعي ولكن الإصابة ظهرت بعد تفاقمها في وقت لاحق وأتضح أنها شد في أوتار الركبة، وسيخضع النني لفحوصات طبية شاملة إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أنه قد يغيب عن الملاعب لمدة طويلة.هناك أيضًا غياب محتمل للاعب الوسط الآخر، توماس بارتي، وبالتالي سيكون ميكل أرتيتا في ورطة قبل مباراة أستون فيلا مساء غدًا، الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت "القاهرة".وبحسب "ذا أثلتيك" أن إصابة محمد النني قد تجعل آرسنال يعود مجددًا إلى سوق الانتقالات لمحاولة تدعيم خط الوسط خوفًا من ابتعاد اللاعب طويلًا عن الملاعب.ولكن العقبة هي أن آرسنال لديه بعض المشاكل المالية في الوقت الحالي مما سيصعب من عملية شراء لاعب جديد، وبالتالي، الأقرب الاعتماد على ألبرت سامبي لوكونجا في وسط الملعب.