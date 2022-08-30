اليونايتد يعلن رسميا ضم أنتوني
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Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، اليوم الثلاثاء، عن توصله إلى اتفاق مع أياكس الهولندي بشأن ضم المهاجم البرازيلي أنتوني، فور اجتيازه الاختبار الطبي ووضع اللمسات الأخيرة على الشروط الخاصة باللاعب.
ولم يذكر نادي مانشستر يونايتد أي تفاصيل مالية عن الصفقة التي قدرتها تقارير إنجليزية وإسبانية بـ100 مليون يورو.
ومرة أخرى سيلعب أنتوني لاعب منتخب البرازيل تحت قيادة المدرب إيريك تن هاغ الذي انتقل هذا الصيف من أياكس إلى يونايتد.
أنتوني سجل 31 هدفًا وصنع 27 في 134 مباراة مع أياكس وساو باولو، كما سجل هدفين وصنع مثلهما في 9 مباريات مع منتخب البرازيل.
يذكر أن أنتوني فاز بلقبي دوري هولندي، كما حصد مع منتخب البرازيل الأوليمبي الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020.
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